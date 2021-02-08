Бойфренд Свитолиной расплакался на Australian Open

Неудачно начался 2021 год для французского теннисиста Гаэля Монфиса, которого его возлюбленная Элина Свитолина беспардонно выставила подкаблучником. В первом круге Australian Open француз, занимающий 11-ю строчку в мировом рейтинге АТР, встречался с малоизвестным финном Эмилом Руусувуори (86-я). В напряженном пятисетовом поединке победу отпраздновал соперник бойфренда украинки — 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3.

На послематчевой пресс-конференции Гаэль, потерпевший уже седьмое подряд поражение, не смог сдержать эмоций и пустил «скупую мужскую слезу». «Вы говорите, что я снова проиграл, но для меня это первое поражение в сезоне. Я продолжу работать, чтобы снова наступил момент, когда я смогу улыбаться. Сюда я приехал вообще без уверенности в себе. И на каждой пресс-конференции чувствую, что меня осуждают. Я уже на земле, не надо добивать. У меня нет уверенности, я не могу найти игру. Я плохо играю, не могу подавать, не попадаю с форхенда, много ошибаюсь, бегаю в шести метрах за задней линией. Я пашу как сумасшедший, но ничего не получается. И когда человек уже упал, не надо его добивать. Я бы хотел встать и сказать, что этот кошмар кончился, но пока не получается. Я дам простой ответ, о котором говорит мне моя мама (плачет). Она сказала бы мне: „Надо просто продолжать тренироваться, и игра вернется“. Это единственный секрет», — разоткровенничался Гаэль Монфис перед журналистами.

Отметим, что Свитолина (5-я ракетка мира) стартует на Australian Open во вторник, 9 февраля, матчем против чешки Мари Бузковой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина едва не снесла мячиком голову своему бойфренду.

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