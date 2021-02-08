27.63 / 27.86 33.08 / 33.48
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Бойфренд Свитолиной расплакался на Australian Open

15:23 8 февраля 2021
Гаэль Монфис

Неудачно начался 2021 год для французского теннисиста Гаэля Монфиса, которого его возлюбленная Элина Свитолина беспардонно выставила подкаблучником. В первом круге Australian Open француз, занимающий 11-ю строчку в мировом рейтинге АТР, встречался с малоизвестным финном Эмилом Руусувуори (86-я). В напряженном пятисетовом поединке победу отпраздновал соперник бойфренда украинки — 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3.

На послематчевой пресс-конференции Гаэль, потерпевший уже седьмое подряд поражение, не смог сдержать эмоций и пустил «скупую мужскую слезу». «Вы говорите, что я снова проиграл, но для меня это первое поражение в сезоне. Я продолжу работать, чтобы снова наступил момент, когда я смогу улыбаться. Сюда я приехал вообще без уверенности в себе. И на каждой пресс-конференции чувствую, что меня осуждают. Я уже на земле, не надо добивать. У меня нет уверенности, я не могу найти игру. Я плохо играю, не могу подавать, не попадаю с форхенда, много ошибаюсь, бегаю в шести метрах за задней линией. Я пашу как сумасшедший, но ничего не получается. И когда человек уже упал, не надо его добивать. Я бы хотел встать и сказать, что этот кошмар кончился, но пока не получается. Я дам простой ответ, о котором говорит мне моя мама (плачет). Она сказала бы мне: „Надо просто продолжать тренироваться, и игра вернется“. Это единственный секрет», — разоткровенничался Гаэль Монфис перед журналистами.

Отметим, что Свитолина (5-я ракетка мира) стартует на Australian Open во вторник, 9 февраля, матчем против чешки Мари Бузковой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина едва не снесла мячиком голову своему бойфренду.

260

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Доменика Ющенко

Внучка Ющенко после провала на шоу «Голос країни» сделала заявление

Алла Пугачева

"Любимая загорает": Галкин тайком снял похудевшую Пугачеву в купальнике

Тина Кароль

«Я буду плакать»: Тина Кароль ответила оскандалившейся Оле Поляковой

Алла Пугачева и Максим Галкин

Жизнь до Аллы: стало известно, за кем ухаживал Максим Галкин в молодости

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер