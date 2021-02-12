Парень с улицы «унизил» звезду «Ливерпуля» Салаха немыслимыми финтами

Звездный нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах, спасший бездомного от нападения, был выставлен посмешищем на родине.

Находясь в отпуске, Мохамед поучаствовал в уличных баталиях с фристайлером и попался на несколько финтов оппонента. Присутствовавшие зрители были явно не на стороне звезды «Ливерпуля», восторженными возгласами приветствуя каждый удачный финт против него, но футболисту даже понравилось быть в роли «униженного». Соответствующее видео было размещено на популярном Instagram-аккаунте 433 и набрало более миллиона «лайков».

Отметим, что в нынешнем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» во всех турнирах 32 матча, в которых забил 21 мяч. Напомним, «мерсисайдцы» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с немецким «РБ Лейпциг».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мохамед Салах попал в топ-10 самых дорогостоящих футболистов мира.

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