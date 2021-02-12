Вратарь сборной Украины похвастался необычным подарком на день рождения

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин, не очень удачно дебютировавший за королевский клуб в официальном матче, 11 февраля отпраздновал свое 22-летие.

Вратарь провел праздничный день в своем доме в Мадриде в кругу семьи. Компанию Андрею составила его вторая половинка Анастасия Томазова, также в гости приехали родители голкипера с младшим братом.

Отметим, что подарок от родных футболист получил довольно необычный — собственный портрет, на котором вратарь изображен не в привычной тренировочной или игровой форме, а в смокинге с бабочкой.

Напомним, что украинец перешел в мадридский «Реал» из луганской «Зари» еще летом 2018 года, но дебютировал за «сливочных» только 20 января 2021-го, сыграв в кубковом матче против «Алькояно» из третьего дивизиона. Тот поединок завершился для подопечных Зинедина Зидана позорным поражением в дополнительное время (1:2).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Лунин отметил Рождество с любимой девушкой и собакой.

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