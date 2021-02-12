Первый среди людей: Криштиану Роналду покорилось уникальное достижение

Форварду туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ставшего лучшим бомбардиром в истории футбола, покорилось еще одно уникальное достижение.

Правда, не на футбольном поле, а в мире социальных сетей. Все дело в том, что португалец стал первым в мире человеком, на которого подписаны в социальных сетях более 500 миллионов пользователей. Более половины из них — 261 миллион — следят за жизнью звездного футболиста в Instagram, 148 миллионов подписаны на официальную страницу Криштиану в Facebook, еще 91 миллион — в Twitter.

Страница Роналду в Instagram

Страница Роналду в Facebook

Страница Роналду в Twitter

Добавим, что Роналду не забывает монетизировать свою популярность, летом 2020-го став первым футболистом-миллиардером. Так, к примеру, один пост португальца в Instagram стоит 975 тысяч долларов. А рекламирует Криштиану, кроме собственных брендов, также немало популярных марок — Nike, Clear, Herbalife, Tag Heuer и многие другие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду стал обладателем приза Golden Foot, присуждаемого за весомый вклад в развитие футбола.

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