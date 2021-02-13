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Спорт

Назван потенциальный соперник Ломаченко: боксер спросил мнения болельщиков

16:36 13 февраля 2021
Василий Ломаченко

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения), который перед объединительным боем с Теофимо Лопесом был готов завершить карьеру, узнал своего возможного соперника по будущему бою.

«Мы говорили с Ломаченко. Мы нацелены на его возвращение в начале лета. Ломаченко устал драться в „пузырях“. Он отлично продает билеты, поэтому мы считаем, что сможем устроить ему бой в начале лета в США. Возможно, его соперником станет парень из Японии — Накатани, который нокаутировал Вердехо и прошел всю дистанцию с Лопесом (уступил единогласным решением судей в июле 2019-го. — Авт.). Накатани — легковес с очень тяжелым ударом. Мы рассматриваем его как соперника для Ломаченко», — рассказал промоутер Боб Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.

После этого Василий решил поинтересоваться мнением своих болельщиков, выставив фото на своей странице в Instagram. Фанаты написали слова поддержки украинцу, а некоторые выразили надежду, что реванш с Теофимо Лопесом все же состоится.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лопес поставил Ломаченко на второе место в списке лучших боксеров.

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