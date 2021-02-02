Ломаченко был в шаге от завершения карьеры, – промоутер

Менеджер экс-чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC в легком весе Василия Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения) латвиец Эгис Климас поделился неожиданными подробностями подготовки нашего соотечественника к объединительному бою с американцем Теофимо Лопесом.

«Перед боем Василию необходимо было сделать два укола в больное плечо, после которых неделю нельзя было проводить спарринги. Когда же, услышав вердикт врачей, Анатолий Николаевич сказал, что надо „сворачивать удочки“ и переносить поединок, Ломаченко-младший заявил, что он лучше завершит карьеру, чем пойдет на это. Причем Вася был настроен вполне решительно, как и во всех делах, которые он делает», — отметил функционер в интервью boxingukraineboxing в Instagram.

Также Климас добавил, что команда Ломаченко хотела включить в контракт пункт о реванше, но Лопес не хотел принимать его. «Я зашел с этим вопросом в Top Rank и сказал, что нужно внести пункт о реванше. Но мне сказали, что это невозможно, потому что не соглашается другая сторона. Я в ответ сказал, что спрошу у своей команды. Мы с Анатолием Николаевичем тогда это обсуждали, а, может, и Вася там тоже был. Мы решили, что идем на все условия, лишь бы бой состоялся. Хотя у нас всегда были два пункта в контракте главными — это реванш и допинг-контроль, мы всегда включали. Но на тот момент, возможно, мы действительно настолько сильно были уверены в победе, что никто не думал ни о каком реванше», — добавил менеджер.

Напомним, ранее Эгис Климас сообщил, что Top Rank обсуждает камбэк Василия Ломаченко после поражения в объединительном поединке и предложил болельщикам выбрать соперника для украинца. Большинство из подписчиков уверенны в силе нашего соотечественника и требуют реванша с Теофимо Лопесом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой Ломаченко — Лопес признан главным разочарованием 2020 года в мире бокса.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter