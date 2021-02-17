Лучший боксер мира похвастался элитным автопарком на 11 миллионов долларов

Лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории мексиканец Сауль Альварес (54 победы, 36 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи), в бою за два чемпионских пояса победивший единогласным решением судей британца Каллума Смита, любит вкладывать заработанные на ринге деньги в «железных коней».

Гонорары, которые получает Сауль за свои поединки, в ближайшем будущем позволят ему присоединиться к так называемому клубу спортсменов-миллиардеров, куда входят гольфист Тайгер Вудс, легендарный баскетболист Майкл Джордан, боксер Флойд Мейвезер-младший и футболист Криштиану Роналду.

Свою страсть к быстрой езде Альварес воплощает в покупке дорогущих спорткаров. В гараже его дома в Гвадалахаре припаркованы такие автомобили, как Mercedes SLS AMG Black Series, Lamborghini Aventador, Mustang 500 Eleanor, Mercedes-Benz G63 AMG 6×6, Ferrari Testarossa, AMG C64 biTurbo, Rolls Royce Ghost, Ferrari 458 Italia, McLaren P1, Porsche 911 GT3 и Lamborghini Gallardo общей стоимостью 11 миллионов долларов.

Mercedes SLS AMG Black Series

Mercedes G63 AMG 6x6

Самым же дорогим экземпляром является Bugatti Chiron, разгоняющаяся до 100 км/ч за 2,5 секунды и имеющая максимальную скорость в 420 км/ч. За эту «красотку», которых в мире всего 500 штук (в том числе у португальского футболиста Криштиану Роналду), мексиканцу пришлось заплатить чуть более трех миллионов долларов.

Bugatti Chiron

Отметим, что свой следующий бой Альварес проведет 27 февраля, когда в Майами сразится с турком Авни Йилдырымом. Таким образом, у Сауля будет очередная возможность заработать на новую «игрушку» в свой автопарк.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый боксер Флойд Мейвезер-младший показал фанатам свою коллекцию дорогущих суперкаров.

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