27.81 / 28.04 33.46 / 33.85
Киев: -9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Лучший боксер мира похвастался элитным автопарком на 11 миллионов долларов

14:57 17 февраля 2021
Сауль Альварес и машины

Лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории мексиканец Сауль Альварес (54 победы, 36 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи), в бою за два чемпионских пояса победивший единогласным решением судей британца Каллума Смита, любит вкладывать заработанные на ринге деньги в «железных коней».

Гонорары, которые получает Сауль за свои поединки, в ближайшем будущем позволят ему присоединиться к так называемому клубу спортсменов-миллиардеров, куда входят гольфист Тайгер Вудс, легендарный баскетболист Майкл Джордан, боксер Флойд Мейвезер-младший и футболист Криштиану Роналду.

Свою страсть к быстрой езде Альварес воплощает в покупке дорогущих спорткаров. В гараже его дома в Гвадалахаре припаркованы такие автомобили, как Mercedes SLS AMG Black Series, Lamborghini Aventador, Mustang 500 Eleanor, Mercedes-Benz G63 AMG 6×6, Ferrari Testarossa, AMG C64 biTurbo, Rolls Royce Ghost, Ferrari 458 Italia, McLaren P1, Porsche 911 GT3 и Lamborghini Gallardo общей стоимостью 11 миллионов долларов.

Mercedes SLS AMG Black Series

Mercedes G63 AMG 6x6

Самым же дорогим экземпляром является Bugatti Chiron, разгоняющаяся до 100 км/ч за 2,5 секунды и имеющая максимальную скорость в 420 км/ч. За эту «красотку», которых в мире всего 500 штук (в том числе у португальского футболиста Криштиану Роналду), мексиканцу пришлось заплатить чуть более трех миллионов долларов.

Bugatti Chiron

Отметим, что свой следующий бой Альварес проведет 27 февраля, когда в Майами сразится с турком Авни Йилдырымом. Таким образом, у Сауля будет очередная возможность заработать на новую «игрушку» в свой автопарк.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый боксер Флойд Мейвезер-младший показал фанатам свою коллекцию дорогущих суперкаров.

122

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу и Роман Полянский

«Развелся давно»: Роман Полянский раскрыл правду о романе с Алиной Гросу

Maruv

У Maruv покривлялись над «скандальной» Тиной Кароль

Олег Винник

Олег Винник раскрыл правду о жене и семейной жизни

сын Королевой с девушкой

Вручение кольца записали на видео: сын Наташи Королевой сделал предложение девушке

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер