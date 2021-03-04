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Спорт

Звездный российский хоккеист применил грязный прием во время стычки на льду: видео инцидента

18:11 4 марта 2021
Александр Овечкин

Неприятный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз».

В середине третьего периода сцепились между собой звездный нападающий «столичных» Александр Овечкин и его коллега по амплуа из «Бостона» Трент Фредерик. Американец несколько раз ударил по рукам звездного россиянина, призывая к драке, но Овечкин, которому, видимо, не дает покоя сомнительная «слава» его соотечественника Никиты Кучерова, лишь подло ткнул соперника клюшкой между ног.

В итоге оба хоккеиста получили по две минуты штрафа. Что касается самого матча, то основное и дополнительное время завершились вничью (1:1), а в серии буллитов более удачливым оказался «Вашингтон», который и отпраздновал победу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Леброн Джеймс подлым фолом едва не «сломал» соперника во время матча НБА.

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