Умер отец легендарного Уэйна Гретцки

Отец легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки Уолтер, в дом к которому в конце декабря прошлого года ворвались грабители и украли раритетных вещей его знаменитого сына на полмиллиона долларов, скончался в возрасте 82 лет.

«Последние несколько лет он храбро боролся с болезнью Паркинсона и другими проблемами со здоровьем, но никогда не позволял им сломить его. Для моей сестры и трех моих братьев папа был капитаном нашей команды — он вел за собой, защищал и руководил нашей семьей каждый день, на каждом этапе пути. Для меня он был причиной того, что я влюбился в хоккей. Он вдохновил меня стать лучшим не только в хоккее, но и в жизни. Будем очень по нему скучать, но мы знаем, что он воссоединился с нашей мамой, и это приносит мне и моей семье успокоение. Он был действительно великим канадцем. Мы любим тебя, папа», — сообщил печальную новость Уэйн Гретцки на своей странице в Twitter, прикрепив красивую фотографию с родителями.

Добавим, что Уэйн неоднократно отмечал в своих интервью, что своим успехом в хоккее обязан именно отцу. Старший Гретцки был заядлым хоккеистом в юношеском возрасте и глубоким аналитиком игры. Уолтер постоянно тренировал своего сына, начиная с трех лет, строя ему каток на заднем дворе собственного дома, разрабатывая творческие упражнения для тренировок, обучая его глубокому пониманию того, как играть успешно, и сопровождая его на большинстве игр. Он известен тем, что велел Уэйну и его братьям «идти туда, куда идет шайба, а не туда, где она была».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на 102-м году ушел из жизни отец братьев Суркисов.

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