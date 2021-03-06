Красавица Бех-Романчук с рекордом сезона стала чемпионкой Европы

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, ставшая лучшим спортсменом Украины по итогам 2020 года, завоевала «золото» на чемпионате Европы в помещении, проходящем в польском Торуне.

Марина Бех-Романчук с соперницами

Наша соотечественница в секторе для прыжков в длину в своей лучшей попытке «улетела» на 6,92 м, причем сделала это в последней попытке, что стало рекордом сезона в мире. Второе место заняла главная соперница украинки на всех турнирах немка Малайка Михамбо (6,88 м), третьей стала шведка Хадди Санья (6,75 м).

Добавим, что эта медаль стала для украинских спортсменов первой на чемпионате Европы в Торуне, который продлится до 7 марта. В завершающий соревновательный день у наших болельщиков надежды на сектор для прыжков в высоту, где в финале будут участвовать наши Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинку Ярославу Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы по итогам января 2021 года.

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