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Спорт

Красавицу-украинку Магучих признали лучшей в Европе

12:24 6 февраля 2021
Ярослава Магучих

Успешные выступления 19-летней украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих не остались незамеченными в мире спорта.

Наша соотечественница была признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам января, о чем сообщается на странице Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) в Instagram.

Добавим, что аналогичную награду у мужчин завоевал рекордсмен мира по прыжкам с шестом француз Рено Лавиллени.

Напомним, что Магучих, для которой это первое подобное признание в карьере, ударно выступила в первом месяце 2021 года. Ярослава дважды преодолела планку на высоте два метра — на «Рождественских стартах» в Киеве (202 см) и на турнире в итальянском Удине (200). На этом днепрянка не остановилась, и уже в феврале установила сразу два рекорда, национальный и мировой среди спортсменок до 20 лет, прыгнув в словацкой Банска-Быстрице на 206 сантиметров.

Тем временем еще одна наша соотечественница Марина Бех-Романчук заняла второе место на престижном турнире ISTAF Indoor в Берлине. В секторе для прыжков в длину украинка показала результат 6,64 м, уступив лишь немке Малайке Михамбо (6,77 м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что прыгунья в длину Марина Бех-Романчук стала лучшим спортсменом Украины по итогам 2020 года.

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