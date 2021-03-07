Во вторник, 9 марта, определятся первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

Дортмундская «Боруссия» после волевой гостевой победы над «Севильей» попробует сохранить или развить свое преимущество на домашней арене. К слову, последний раз дортмундцы проигрывали в родных стенах в матче еврокубка еще в 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/2019, когда уступили лондонскому «Тоттенхэму» (0:1).

Криштиану Роналду и компания вынуждены будут играть исключительно на победу в домашнем поединке с «Порту» после неожиданного выездного поражения (1:2). К слову, наставник Старой Синьоры Андреа Пирло уже нашел причину осечки своей команды. Оказывается, в Лиге чемпионов «мяч летит в два раза быстрее, чем в серии А», о чем специалист сказал, рассуждая о перспективах своей команды в турнире.

В среду, 10 марта, игровая программа продолжится еще двумя матчами. «Ливерпуль» и «Лейпциг» проведут ответный поединок, как и первый, в Будапеште на «Пушкаш Арене». А «Барселона» попробует совершить чудо и реабилитироваться за домашнее поражение в первом матче с «ПСЖ» (1:4). Правда, каталонцам не поможет в предстоящем поединке получивший травму Пике (у парижан, скорее всего, не успеет восстановиться к игре бразилец Неймар). «Мы должны отдохнуть после матча с „Осасуной“ в примере и подготовиться к предстоящей игре. Я не могу сказать, что это невозможно, но мы собираемся добиться хорошего результата», — верит в успех наставник «Барселоны» Рональд Куман.

Ровно четыре года назад, на этой же стадии турнира, каталонцы смогли совершить, казалось, невозможное (после гостевого провала — 0:4 разгромили «ПСЖ» в родных стенах — 6:1!), но на сей раз букмекеры не верят в «исцеление» «Барселоны». К примеру, аналитики конторы «Париматч» шансы на выход парижан в четвертьфинал оценивают коэффициентом 1,01, подопечных Рональда Кумана — 21,0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

9 марта (вторник)

«Ювентус» — «Порту» «Футбол 1» 22:00

«Боруссия» Д. — «Севилья» «Футбол 2» 22:00

10 марта (среда)

«Ливерпуль» — «Лейпциг» «Футбол 1» 22:00

«ПСЖ» — «Барселона» «Футбол 2» 22:00

Напомним, что также в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут следующие матчи: «Манчестер Сити» — «Боруссия» М., «Реал» — «Аталанта» (16 марта), «Челси» — «Атлетико» и «Бавария» — «Лацио» (17 марта).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу арестован по подозрению в коррупции.

Фото Twitter ФК «ПСЖ»

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