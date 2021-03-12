Боя с Джошуа не будет? Фьюри глушит пиво литрами каждый день

Пока промоутеры не могут договориться о грандиозном бое между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за объединение чемпионских поясов в супертяжелом весе, один из боксеров все больше отдаляется от возможного поединка.

Так, Цыганский король заявил в интервью изданию Daily Star, что из-за длительной неопределенности забросил тренировки и ушел в запой. «До тех пор, пока у меня не будет даты поединка и кучи денег в кармане, боя не будет. Буду ли я драться с Джошуа в следующие десять минут? Нет. Думаю ли я, что бой в итоге будет? Да. Я точно не собираюсь беспокоиться об этом. В прошлые годы, когда бой отменялся, я впадал в глубокую депрессию и хотел покончить с собой. Сейчас же я тренировался и тренировался без особого прогресса, но сейчас я свободный человек и прекратил тренировки. Выпиваю восемь, десять, двенадцать пинт пива в день (около 6 литров. — Авт.). Но много не ем, потому что получаю калории из алкоголя», — разоткровенничался Тайсон с журналистами.

Тайсон Фьюри за своим любиым занятием - поглощением пива

При этом Фьюри уверен, что у него в 2021-м будет два боя. «Может, Уайлдер будет моим следующим соперником. Не списывайте его пока со счетов. У нас могла бы получиться неплохая трилогия. В принципе, мне без разницы, с кем драться. В этом году у меня будет два боя», — отметил Цыганский король в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, что Тайсон провел свой последний бой 22 февраля прошлого года, нокаутировав в седьмом раунде американца Деонтея Уайлдера и завоевал чемпионский пояс WBC.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсон Фьюри собрался полететь в космос.

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