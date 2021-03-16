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Спорт

Чемпион Европы получил удар коленом в голову и потерял сознание в матче чемпионата Англии

8:39 16 марта 2021
Руй Патрисиу удар коленом в голову

Жуткий эпизод произошел в матче английской премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем» (0:1).

В концовке встречи форвард гостей Мохамед Салах пробил мимо ворот из пределов штрафной, но эпизод на этом не закончился. Защитник «волков» Коади спешил заблокировать удар форварда, но в итоге на полной скорости врезался коленом в лицо своему голкиперу Рую Патрисиу.

Португалец на некоторое время потерял сознание, но затем пришел в себя. Врачи на протяжении 13 минут оказывали ему помощь прямо на газоне, и Патрисиу общался с ними все это время. Затем вратаря унесли с поля на носилках, при этом надев на лицо кислородную маску.

Как позже заверил главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, в раздевалке голкипер уже сидел самостоятельно и помнил все, что с ним произошло, обсуждая данный инцидент с партнерами.

Отметим, что это уже не первый случай в «Вулверхэмптоне» в нынешнем сезоне, связанный с серьезной травмой головы. В конце ноября полузащитник Рауль Хименес столкнулся с защитником «Арсенала» Давидом Луисом, после чего у мексиканца оказался проломлен череп и сезон для него завершился досрочно.

Добавим, что чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии перешел в «Вулверхэмптон» из «Спортинга» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне Патрисиу провел за «волков» все 29 матчей в премьер-лиге, пропустив 38 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче студенческих команд американский баскетболист ударом с локтя отправил соперника в глубокий нокаут.

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