Вместо матча с «Тоттенхэмом» — тюрьма: главный тренер участника Лиги Европы осужден на 4,5 года

Наставник загребского «Динамо» Зоран Мамич признан верховным судом Хорватии виновным в финансовых махинациях и приговорен к тюремному заключению.

49-летнего титулованного специалиста, также являвшегося спортивным директором клуба, вместе с братом Здравко, известным футбольным агентом, обвиняли в присвоении из бюджета «Динамо» более 17 миллионов долларов. Как сообщает издание Večernji list, родственники декларировали комиссионную прибыль за переходы игроков «Динамо» в европейские команды, а также уклонялись от уплаты налогов на общую сумму 1,8 млн в американской валюте.

В итоге органы правосудия отправили Зорана Мамича в тюрьму на 4,5 года, а его брату Здравко предстоит провести в заключении ближайшие 6,5 лет.

Отметим, что Мамич до своего прихода в «Динамо» в июле 2020-го ранее уже возглавлял клуб из Загреба, в период с 2013-го по 2016-й трижды приведя динамовцев к золотым наградам чемпионата и дважды выиграв с ними кубок страны. После вынесения приговора, специалист уже покинул свою должность.

Добавим, что «Динамо» на данный момент лидирует в чемпионате Хорватии, опережая идущий вторым «Осиек» на два очка, а также вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где встречается с английским «Тоттенхэмом» (первый матч команд в Англии завершился победой хозяев — 2:0).

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