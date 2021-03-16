27.58 / 27.77 32.78 / 33.14
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Матчи сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022 перенесены из-за коронавируса

17:29 16 марта 2021
НСК Олимпийский

Домашние отборочные поединки на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана, которые сборная Украины должна была провести во Львове, перенесены из столицы Галичины.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), оба матча пройдут в Киеве на НСК «Олимпийский» в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, на западе страны и Львовской области в частности. В итоге Ассоциация футбола Украины (УАФ) приняла решение о переносе игр «желто-синих».

Это подтвердил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий в комментарии телеканалам «Футбол 1/ 2 / 3». В частности, чиновник отметил, что финская сборная выражала обеспокоенность необходимостью ехать в «красную» карантинную зону, куда Львовская область рискует в скором времени попасть. Что касается Киева, то столица имеет все необходимые рахрешения от Минздрава и УЕФА, и на данный момент планируется проведение поединков с Финляндией (28 марта) и Казахстаном (31 марта) со зрителями — до 30% от вместимости НСК «Олимпийский».

Жаль, что Львов не сможет принять предстоящие матчи «желто-синих», поскольку город Льва — фартовый для национальной сборной, где «желто-синие» за всю историю выступлений ни разу не проигрывали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Игорь Харатин и его жена заразились коронавирусом.

128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
полякова

«Делают дороги?» Растрепанная Полякова из поезда поддела Зеленского

алла крутая

«Ты знай, что я тебя одну люблю!» Сестра Игоря Крутого бросилась к Стасу Михайлову

ксения мишина

«Чтобы я больше никогда в своей жизни тебя не видела»: Мишина показала злость

Грег и Амбер Чапкис с детьми

«Я плакала всю дорогу»: внука Чапкиса пришлось класть на операцию

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер