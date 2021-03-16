Матчи сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022 перенесены из-за коронавируса

Домашние отборочные поединки на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана, которые сборная Украины должна была провести во Львове, перенесены из столицы Галичины.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), оба матча пройдут в Киеве на НСК «Олимпийский» в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, на западе страны и Львовской области в частности. В итоге Ассоциация футбола Украины (УАФ) приняла решение о переносе игр «желто-синих».

Это подтвердил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий в комментарии телеканалам «Футбол 1/ 2 / 3». В частности, чиновник отметил, что финская сборная выражала обеспокоенность необходимостью ехать в «красную» карантинную зону, куда Львовская область рискует в скором времени попасть. Что касается Киева, то столица имеет все необходимые рахрешения от Минздрава и УЕФА, и на данный момент планируется проведение поединков с Финляндией (28 марта) и Казахстаном (31 марта) со зрителями — до 30% от вместимости НСК «Олимпийский».

Жаль, что Львов не сможет принять предстоящие матчи «желто-синих», поскольку город Льва — фартовый для национальной сборной, где «желто-синие» за всю историю выступлений ни разу не проигрывали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Игорь Харатин и его жена заразились коронавирусом.

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