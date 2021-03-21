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Спорт

Гол плюс пас: украинец Малиновский стал героем матча чемпионата Италии

15:23 21 марта 2021
Руслан Малиновский пенальти

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский, жена которого Роксана похвасталась подарком от Зинедина Зидана, провел результативный матч против «Вероны» в рамках 28-го тура итальянской серии А.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе своей команды (еще один наш соотечественник Виктор Коваленко вышел на замену на 87-й минуте, проведя первый матч за бергамаски после перехода из «Шахтера») и еще в первом тайме набрал сразу два очка по системе «гол+пас». Сначала Руслан реализовал пенальти после того, как защитник «Вероны» Димарко сыграл рукой в собственной штрафной площадке, а вскоре выдал блестящий голевой пас на Сапату, который ударом из пределов штрафной забил второй мяч, установив окончательный счет в матче — 2:0 в пользу «Аталанты».

0:1 Малиновский (33-я мин.)

0:2 Сапата (42-я мин.)

Благодаря этой победе бергамаски набрали 55 очков и отстают на 10 очков от лидера — миланского «Интера». При этом подопечные Джан Пьеро Гасперини догнали в турнирной таблице «Ювентус» — правда, у туринцев на два сыгранных матча меньше. Что касается Малиновского, то украинец имеет в своем активе уже три мяча и четыре голевых паса в нынешнем сезоне серии А.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Эдуард Соболь забил дебютный гол за бельгийский «Брюгге».

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