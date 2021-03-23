Во вторник, 23 марта, прошла регламентная пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и полузащитника Александра Зинченко перед стартовым матчем отборочного турнира на ЧМ-2022 против действующих чемпионов мира французов, который состоится 24 марта на «Стад де Франс» в Сен-Дени.

Видео пресс-конференции

В рамках общения с представителями украинских и французских СМИ Андрей Николаевич рассказал опровергнул появившуюся информацию о тяжелой травмы Тараса Степаненко, из-за которой полузащитник якобы может пропустить Евро-2020, и оценил предстоящего соперника, а Александр Зинченко поделился эмоциями от начала тренировочного сбора и пообещал, что предстоящий матч будет совершенно иным, чем в октябре прошлого года, когда «желто-синие» в товарищеском спарринге были разгромлены французами (1:7).

Как сообщает официальный сайт УАФ, накануне на УТК имени Банникова прошла первая тренировка в рамках нынешнего сбора. После прохождения процедуры ПЛР-тестирования на коронавирус (все тесты показали отрицательные результаты), в занятии приняли участие 26 из 29 вызванных футболистов — Руслан Малиновский и Виктор Коваленко из итальянской «Аталанты», а также Андрей Ярмоленко из английского «Вест Хэма» прибыли в расположение «желто-синих» только вечером в понедельник. Напомним, что в мартовских встречах нашей национальной команде из-за травм не помогут Виктор Цыганков, Тарас Степаненко и Артем Беседин, а из-за положительного теста на коронавирус — Игорь Харатин и Виктор Корниенко.

Андрей Шевченко принимает активное участие в тренировочном процессе

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок Франция — Украина.

Фото УАФ

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