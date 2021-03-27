27.83 / 28.03 32.74 / 33.11
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Никакой субординации: молодой футболист «Динамо» «уронил» на тренировке сборной Шевченко

15:31 27 марта 2021
Андрей Шевченко

Сборная Украины после выездной ничьей с чемпионами мира французами (1:1) вернулась в Киев и продолжает подготовку к предстоящим поединка отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана уже на родной земле.

Каждый из вызванных тренерским штабом футболистов в тренировочном процессе пытается доказать Андрею Шевченко и его помощникам обоснованность своих претензий на место в стартовом составе «желто-синих». Не обходится и без курьезов. В частности, в одном из игровых эпизодов наставник национальной команды, активно принимающий участие в игровых сериях, при плотной опеке динамовца Александра Сироты упал на газон. Ну прям никакой субординации… 20-летний защитник, видимо, сам опешил от своей «наглости» и бережно попытался помочь тренеру встать. Соответствующее видео было размещено на Youtube-канале «Do Best!».

Напомним, что отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта) пройдут в Киеве на НСК «Олимпийский». Согласно карантинным требованиям, установленным Минздравом Украины, зрители не будут допущены на трибуны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч Украина — Финляндия.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Домашний тиран

Заставлял лаять под столом и копать себе могилу: в РФ муж-подонок довёл беременную жену до суицида

жигунов

«Жигунову повезло»: появились фото со свадьбы «гардемарина» и Виктории Ворожбит

Скорая помощь

Партнерша кричала на весь дом: в Москве пенсионер умер во время секса

Джерри Коллинз

Умер со словам любви на устах: в Британии жених скончался спустя несколько часов после свадьбы

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер