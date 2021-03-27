Никакой субординации: молодой футболист «Динамо» «уронил» на тренировке сборной Шевченко

Сборная Украины после выездной ничьей с чемпионами мира французами (1:1) вернулась в Киев и продолжает подготовку к предстоящим поединка отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана уже на родной земле.

Каждый из вызванных тренерским штабом футболистов в тренировочном процессе пытается доказать Андрею Шевченко и его помощникам обоснованность своих претензий на место в стартовом составе «желто-синих». Не обходится и без курьезов. В частности, в одном из игровых эпизодов наставник национальной команды, активно принимающий участие в игровых сериях, при плотной опеке динамовца Александра Сироты упал на газон. Ну прям никакой субординации… 20-летний защитник, видимо, сам опешил от своей «наглости» и бережно попытался помочь тренеру встать. Соответствующее видео было размещено на Youtube-канале «Do Best!».

Напомним, что отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта) пройдут в Киеве на НСК «Олимпийский». Согласно карантинным требованиям, установленным Минздравом Украины, зрители не будут допущены на трибуны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч Украина — Финляндия.

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