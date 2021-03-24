Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с действующими чемпионами мира: видеообзор матча

В среду, 24 марта, сборная Украины провела стартовый поединок отборочного турнира ЧМ-2022. На пустом «Стад де Франс» в пригороде Парижа, Сен-Дени, подопечные Андрея Шевченко противостояли действующим чемпионам мира — французам.

Франция — Украина — 1:1 (Гризманн, 19 — Кимпембе, 57, в свои ворота)

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Рабио, Коман (Дембеле, 66), Гризманн, Мбаппе (Марсьяль, 77), Жиру (Погба, 66).

Украина: Бущан, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Сидорчук (Коваленко, 79), Караваев, Зинченко, Малиновский, Шапаренко (Зубков, 86), Яремчук (Мораес, 73).

Все футболисты в составе «желто-синих» прекрасно понимали, против кого им придется играть. Несмотря на то, что еще свежо в памяти унизительное поражение (1:7) в октябре прошлого года, никто из состава нашей сборной не разбрасывался бравурными заявлениями о жажде реванша, ограничиваясь лишь осторожными обещаниями показать совсем другую игру.

Впрочем, завладев инициативой с первых минут, хозяева довольно быстро открыли счет. Гризманн поборолся за верховой мяч с Зинченко (к слову, впервые выведшего партнеров на поле с капитанской повязкой и в возрасте 24 лет и 98 дней ставшего самым молодым капитаном в истории сборной) на правом фланге атаки, после чего сместился к углу штрафной и нанес точный обводящий удар в дальний угол — 1:0. Правда, стоит отметить, что в первой стадии развитии атаки, при диагональной передаче в штрафную, Павар находился в офсайде. Вот только при отсутствии системы VAR на матчах квалификации ЧМ-2022 исправить эту грубейшую ошибку ассистента арбитра было некому…

1:0 Гризманн (19-я мин.)

Особого позитива не обещал «желто-синим» и второй тайм. Но включив высокий прессинг на чужой половине поля, подопечные Андрея Шевченко все же смогли шокировать титулованного соперника. Правда, не обошлось без большой доли везения: Караваев с правого фланга отдал передачу немного назад, в район линии штрафной, Сидорчук пробил на удачу, и мяч, зацепив ногу Кимпембе, залетел в противоположный от присевшего на газон Льориса — 1:1.

1:1 Кимпембе (57-я мин., в свои ворота)

Забитый мяч придал уверенности нашим ребятам, которые начали и больше владеть мячом, и чаще наведываться на половину поля соперника. Но при этом и хозяева не оставляли попыток забить победный мяч, и в нескольких случаях были близки к этому — как, например, после удара Комана от правого угла штрафной или коварной подачи с фланга, которую Бущан в прыжке перевел через перекладину на угловой.

Отметим, что в параллельном матче группы D, где выступает сборная Украины, Финляндия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной — 2:2. В следующем туре, 28 марта, Украина примет на НСК «Олимпийский» в Киеве команду Финляндии, а Франция отправится в гости к Казахстану.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тарас Степаненко рискует пропустить Евро-2020 из-за рецидива травмы мениска.

Фото Twitter сборной Франции

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