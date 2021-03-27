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Спорт

«Динамо» разгромило в Киеве земляков Луческу: видео матча

18:55 27 марта 2021
Динамо Киев&nbsp;— Динамо Бухарест

В субботу, 27 марта, во время паузы, связанной с матчами национальных сборных, киевское «Динамо» в Киеве сыграло международный спарринг с «Динамо» бухарестским, в составе которого в свое время блистал наставник «бело-синих» Мирча Луческу и завоевал с ним восемь трофеев.

Контрольный матч

«Динамо» (Киев, Украина) — «Динамо» (Бухарест, Румыния) — 3:0

«Динамо» (Киев): Бойко (Моргун, 80), Кендзера (Скорко, 63), Тымчик (Биловар, 71), Сидклей (Кузык, 82), Буяльский (В. Волошин, 46), Шепелев (Горбач, 87), Андриевский (Хондак, 87), де Пена (Н. Волошин, 46), Гармаш (Ванат, 46), Леднев (Михайленко, 71), Клейтон (Надольський, 80).

Голы: Клейтон (22), Леднев (41), Хондак (90+1).

Открыть счет хозяевам, игравшим в весьма экспериментальном составе, удалось в середине первого тайма. Бразилец Клейтон начал атаку на своей половине поля, а затем и удачно завершил ее, замкнув прострел на дальней штанге. К слову, это уже второй гол южноамериканского легионера за «Динамо», и вновь в товарищеском матче — первый был на сборе в ОАЭ в ворота солигорского «Шахтера».

Удвоить свое преимущество «бело-синим» удалось незадолго до перерыва, когда Леднев воспользовался передачей Тымчика вдоль линии штрафной площадки. А окончательный счет установил уже в компенсированное время молодой защитник Хондак, удачно сыгравший головой после навеса с углового. 3:0 — уверенная победа киевлян.

Полное видео матча

Добавим, что следующий официальный матч киевляне проведут 4 апреля, когда в рамках очередного тура чемпионата Украины сыграют в гостях с «Александрией».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что датский полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд второй раз переболел коронавирусом.

Фото ФК «Динамо»

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