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Спорт

«Днепр-1» за шесть минут разгромил «Львов»

20:57 2 апреля 2021
Днепр-1&nbsp;— Львов

В пятницу, 2 апреля, матчем в Днепре стартовал 20-й тур чемпионата Украины по футболу.

«Днепр-1» — «Львов» — 5:1 (Чуже, 19, 65, Игнатенко, 59, Когут, 63, Гонсалвез, 90+3 — Альваро, 71). На 43-й минуте удален Эрнест («Львов»). Молодежные составы — 4:2.

Сенсационная победа над «Шахтером» (3:2) перед паузой, связанной с матчами сборных, заставила всех говорить об ФК «Львов». Но наставник команды Анатолий Бессмертный предостерегал, что в поединке с «Днепром-1» будет еще тяжелее. Так оно и вышло. В первом тайме на поле доминировали хозяева, реализовав один из своих моментов, когда хорватский легионер днепрян Чуже замкнул дальнюю штангу после неосторожной скидки защитника «Львова» Махмутовича. Усугубилось же положение гостей после того, как на последних минутах первого тайма Эрнест заработал повторное предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве.

Все же вопросы о победителе подопечным Игора Йовичевича удалось снять за шесть минут второго тайма. В период с 59-й по 65-ю минуту днепряне забили трижды (в эпизоде с голом Игнатенко не обошлось без рикошета, дезориентировавшего голкипера), и реализованный Альваро пенальти лишь немного подсластил горькую пилюлю поражения для гостей. Последнее же слово все равно осталось за хозяевами, которые продолжили свою рекордную серию без поражений до семи матчей, когда Вагнер реализовал выход один на один, отличившись в дебютном матче за «Днепр-1».

Положение команд:

1. «Динамо» — 46 очков (19 матчей);

2. «Шахтер» — 39 (19);

3. «Заря» — 32 (18);

4. «Ворскла» — 31 (19);

5. «Десна» — 30 (19);

6. «Колос» — 29 (19);

7. «Александрия» — 26 (19);

8. «Днепр-1» — 25 (20);

9. «Ингулец» — 19 (19);

10. «Мариуполь» — 18 (19);

11. «Олимпик» — 17 (18);

12. «Львов» — 15 (18);

13. «Минай» — 14 (18);

14. «Рух» — 13 (18).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Манор Соломон («Шахтер»), Филипп Будковский («Десна»); 6 — Андрей Тотовицкий («Десна»), Младен Бартулович («Ингулец»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Артем Довбик («Днепр-1»), Ника Ситчинава («Ингулец»).

Также в рамках 20-го тура чемпионата Украины будут сыграны следующие матчи: «Мариуполь» — «Ингулец», «Рух» — «Заря», «Десна» — «Олимпик» (3 апреля), «Минай» — «Колос», «Ворскла» — «Шахтер», «Александрия» — «Динамо» (4 апреля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн матч чемпионата Украины между «Александрией» и «Динамо».

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