В пятницу, 2 апреля, матчем в Днепре стартует игровая программа 20-го тура чемпионата Украины по футболу. «Львов», сенсационно обыгравший в Харькове донецкий «Шахтер» в прошлом туре, встретится с «Днепром-1», имеющим беспроигрышную серию из шести игр.

Продолжится тур в субботу, 3 апреля. «Мариуполь», сыгравший с «Минаем» на родной арене впервые с июля прошлого года, вновь проведет домашний поединок за пределами города. На этот раз подопечные Остапа Маркевича примут «Ингулец» на ОСК «Металлист» в Харькове. Львовский «Рух» в поединке с луганской «Зарей», проигравшей последние два матча, постарается набрать очки, чтобы подняться с последней строчки в турнирной таблице. А донецкий «Олимпик» в гостевой встрече с «Десной» приложит все усилия, чтобы одержать первую победу под руководством назначенного в конце февраля Юрия Калитвинцева.

Завершится же игровая программа в воскресенье, 4 апреля. «Минай», уволивший Василия Кобина и назначивший главным тренером 36-летнего Николая Цымбала, примет в Ужгороде «Колос» из Коваливки. Полтавская «Ворскла» сыграет с «Шахтером», надолго лишившимся из-за травмы своего лидера Тараса Степаненко. Наконец, лидер турнирной таблицы киевское «Динамо», разгромившее в товарищеском матче одноклубников из Бухареста (3:0), отправится в гости к «Александрии». Букмекеры в противостоянии подопечных Владимира Шарана и Мирчи Луческу видят фаворитом гостей. На победу «бело-синих» можно поставить с коэффициентом 1,62, на успех хозяев — 5,30 (ничья оценивается в 4,10).

Чемпионат Украины. 20-й тур

2 апреля (пятница)

«Днепр-1» — «Львов» 19:00 «УНИАН»

3 апреля (суббота)

«Мариуполь» — «Ингулец» 14:00 «Футбол 2»

«Рух» — «Заря» 17:00 «Футбол 2»

«Десна» — «Олимпик» 19:30 «Футбол 2»

4 апреля (воскресенье)

«Минай» — «Колос» 14:00 «Футбол 1»

«Ворскла» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 1»

«Александрия» — «Динамо» 17:00 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Динамо» — 46 очков (19 матчей);

2. «Шахтер» — 39 (19);

3. «Заря» — 32 (18);

4. «Ворскла» — 31 (19);

5. «Десна» — 30 (19);

6. «Колос» — 29 (19);

7. «Александрия» — 26 (19);

8. «Днепр-1» — 22 (19);

9. «Ингулец» — 19 (19);

10. «Мариуполь» — 18 (19);

11. «Олимпик» — 17 (18);

12. «Львов» — 15 (17);

13. «Минай» — 14 (18);

14. «Рух» — 13 (18).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Манор Соломон («Шахтер»), Филипп Будковский («Десна»); 6 — Андрей Тотовицкий («Десна»), Младен Бартулович («Ингулец»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Артем Довбик («Днепр-1»), Ника Ситчинава («Ингулец»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мирча Луческу получил в подарок от родного клуба свой портрет, оформленный в необычном стиле.

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