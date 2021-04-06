23-летний защитник английского «Вулверхэмптона» Макс Килман, о желании которого получить украинский паспорт и защищать цвета сборной Украины стало известно в конце 2020 года, не сможет выступать за «желто-синих».

«Насколько я понимаю, ФИФА направила письмо в УАФ, в котором признала, что 8 официальных матчей за национальную сборную Англии по футзалу, проведенных Килманом, не позволяют ему выступать в составе сборной Украины. То есть, у него есть английское футбольное гражданство и он должен пробиваться в сборную Англии. Футзальную, по пляжному или большому футболу.

Хотя, насколько я знаю, он изъявил серьезное желание. Он инициировал получение украинского гражданства. У него мать украинка с украинским паспортом, и у него были большие надежды, что он сыграет за сборную Украины", — сообщил известный украинский журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы «Цыганык LIVE».

Отметим, что Килман выступает за «Вулверхэмптон» с сезона-2018/2019. В общей сложности за «волков» защитник провел за это время 32 матча во всех турнирах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист молодежной сборной Украины Николай Кухаревич подписал контракт с французским «Труа».

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