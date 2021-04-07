Больной коронавирусом экс-форвард «Шахтера» попал в ДТП

33-летний бывший нападающий донецкого «Шахтера» бразилец Луис Адриано, выступающий на родине за «Палмейрас», попал в крайне неприятную историю.

Футболист повторно заразился коронавирусом 1 апреля, и оставался дома на самоизоляции, поскольку болезнь протекала без симптомов. Но в один из дней Адриано решил нарушить медицинский протокол и поехал в супермаркет. Вот только карма все равно настигла Луиса — велосипедист наехал на его автомобиль при выезде с парковки.

«Я поехал в супермаркет в торговый центр, чтобы забрать оттуда свою маму, которая не умеет водить, но, к сожалению, на парковке на мою машину наехал велосипедист. До этого времени я все время находился внутри автомобиля, но после ДТП я не мог не выйти, поскольку пострадавший человек нуждался в помощи. К счастью, все обошлось, и он серьезно не пострадал.

Да, не надо было выходить из дома, я допустил ошибку и признаю это. Мы живем в тяжелые времена, всем нам нужно быть осторожными и соблюдать протоколы безопасности", — покаялся футболист на своей странице в Instagram.

Отметим, что из-за COVID-19 Луис Адриано не поможет «Палмейрасу» в первом матче за Суперкубок Южной Америки против аргентинской «Дефенса и Хустисия», который пройдет в ночь на 8 апреля в Буэнос-Айресе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что катавшегося на велосипеде двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо сбила машина.

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