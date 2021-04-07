«ПСЖ» в заснеженном Мюнхене шокировал «Баварию»: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

В среду, 7 апреля, двумя поединками в Мюнхене и Севилье завершилась игровая программа первых матчей четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. ¼ финала. Первые матчи

7 апреля (среда)

«Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:3 (Чупо-Мотинг, 37, Мюллер, 60 — Мбаппе, 3, 68, Маркиньош, 28).

В день матча Мюнхен засыпало снегом. В буквальном смысле — белым, пушистым, настоящим зимним. Удивленные немцы даже засняли видео на базе «Баварии», показав белый покров тренировочных полей.

Видимо, футболисты «Баварии» находились под таким впечатлением от апрельского снегопада, что в первые полчаса пропустили дважды от «ПСЖ». Уже в дебюте встречи Неймар вывел к воротам Мбаппе, Килиан пробил на силу, и мяч от рук Нойера залетел в сетку. А удвоить свое преимущество гостям удалось в середине тайма, когда вновь Неймар блестящим пасом нашел в штрафной Маркиньоша, и тот, оказавшись с глазу на глаз с вратарем, попал точно в угол.

Казалось бы, многие команды опустили бы руки после такого, да еще и в противостоянии с таким соперником, как «ПСЖ». Но не мюнхенцы, пускай даже игравшие без своего лучшего бомбардира Роберта Левандовски, который надолго выбыл из-за травмы колена, а также хорошо проявлявшего себя в последнее время Гнабри, который заболел коронавирусом. До перерыва подопечные Ханса-Дитера Флика отыграли один мяч усилиями Чупо-Мотинга, классно пробившего головой после навеса Павара, а во втором тайме давление на ворота парижан принесло свои плоды еще раз, когда Мюллер удачно замкнул навес со штрафного. Этот гол стал для Томаса 48-м в самом престижном клубном турнире Европы, что позволило ему сравняться с украинцем Андреем Шевченко и шведом Златаном Ибрагимовичем.

Теперь уже мюнхенцы должны были быть на подъеме, но через пару минут на землю их вновь опустил Мбаппе, мастерски разобравшись с Боатенгом в штрафной и пробив точно в угол. Этот мяч стал для француза 27-м в главном европейском клубном турнире, и по показателю результативности он обошел Луиса Суареса («Атлетико») и Марио Гомеса. При этом 22-летний форвард забил восемь (!) голов в четырех последних матчах Лиги чемпионов.

На этот раз «Баварии» уже не удалось отыграться, несмотря на давление на ворота парижан (мюнхенцы при владении мячом 61% нанесли 31 удар в сторону ворот «ПСЖ», из которых 12 пришлись в створ). В итоге прервалась уникальная серия мюнхенцев в Лиге чемпионов из 19 матчей без поражений — 18 побед и 1 ничья.

«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия) — 0:2 (Маунт, 32, Чилуэлл, 85).

Поединок, проходивший из-за коронавирусных ограничений на нейтральной территории, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», не подарил особой результативности. В первом тайме лондонцы открыли счет, когда Жоржиньо блестящим пасом вывел к воротам Маунта, и тот точно пробил в угол ворот, а в концовке встречи Чилуэлл воспользовался ошибкой защитника, выскочил к воротам, обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота. В итоге при ощутимом преимуществе номинальных хозяев (12:6 по ударам, 9:4 по угловым) «Порту» потерпел «сухое» поражение и заметно усложнил себе задачу выхода в полуфинал.

6 апреля (вторник)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 2:1 (де Брюйне, 19, Фоден, 90 — Ройс, 84).

«Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия) — 3:1 (Винисиус Жуниор, 27, 65, Асенсио, 36 — Салах, 51).

Напомним, что ответные четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов пройдут 13−14 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Instagram удалил скандальный пост звезды «ПСЖ» Мауро Икарди, назвавшего свою жену «сучкой».

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