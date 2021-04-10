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Спорт

Мать подтвердила: скандальный футболист «Шахтера» Тайсон покидает Украину

12:17 10 апреля 2021
Тайсон

Похоже, эпопея с уходом бразильца Тайсона из донецкого «Шахтера» близится к своему логическому завершению. Сосланный в «дубль» и оштрафованный на половину зарплаты после отказа выходить на замену в матче Лиги Европы с итальянской «Ромой» футболист уже подписал предварительный контракт с бразильским «Интернасьоналем».

«Все в порядке, он уже подписал предварительный контракт с „Интернасьоналем“. Первоначально речь идет о двухлетнем соглашении, рассчитанном до середины 2023 года», — приводит слова Розангелы Барселлос Фреды, матери Тайсона, портал Boa Informação.

Примечательно, что агент футболиста Диего Дорнеллес пока опровергает информацию о подписанном предварительном соглашении своим клиентом. «Мы пока только уведомили „Шахтер“, чтобы „Интернасьонал“ мог заключить предварительный договор. Тайсон еще ничего не подписывал», — рассказал представитель Тайсона изданию Goal.

Отметим, что Тайсон перешел в «Шахтер» из харьковского «Металлиста» зимой 2013 года. С тех пор провел за «горняков» 299 матчей во всех турнирах и забил 55 мячей, став шестикратным чемпионом Украины и четыре раза обладателем Кубка нашей страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсон рассказал о серьезном заболевании у отца.

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