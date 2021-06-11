Нідерланди — Україна: де і коли дивитися онлайн матч Євро-2020 13 червня

У неділю, 13 червня, збірна України стартує у фінальній частині чемпіонату Європи з футболу. У поєдинку, який пройде на «Йохан Кройфф Арені» в Амстердамі, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з командою Нідерландів (арбітр — Фелікс Брих із Німеччини, рефері VAR — його співвітчизник Марко Фрітц).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ НІДЕРЛАНДИ — УКРАЇНА

Для нашої збірної майбутній чемпіонат Європи стане третім в історії континентальним турніром. На двох попередніх, у 2012-му та 2016-му, «жовто-синім» не вдавалося подолати груповий етап. Що стосується голландців, то, починаючи з 1976 року, «помаранчеві» пропустили лише два турніри з 11 (зокроема у 2016-му), ставши чемпіонами Старого Світу в 1988-му та чотири рази (в 1976-му, 1992-му, 2000-му та 2004-му) завоювавши бронзові нагороди.

У прямій трансляції поєдинок Нідерланди — Україна покажуть о 22:00 телеканали «Україна», «Футбол 1» та «Футбол 2».

Євро-2020. 1-й тур

13 червня (неділя)

Група С

Нідерланди — Україна 22:00 «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

Нагадаємо, що в другому матчі групи С зіграють Австрія та Північна Македонія (19:00). Цей поєдинок пройде в Бухаресті на Національному стадіоні.

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА заборонив патріотичне гасло «Героям слава» на формі збірної України.

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