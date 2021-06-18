У найстарішому футбольному дербі Англія та Шотландія голів так і не забили: відеоогляд матчу Євро-2020

П'ятниця, 18 червня, завершилася на Євро-2020 непримиренним британським дербі у групі D між Англією та Шотландією.

Євро-2020. Група D. 2-й тур

Англія — Шотландія — 0:0

Незважаючи на те, що протистояння між Англією та Шотландією є найстарішим в історії футболу (перший матч між суперниками пройшов майже 149 років тому, в листопаді 1872 року), останнім часом непримиренні суперники-сусіди не так часто перетиналися на футбольному полі. Зокрема, в новому тисячолітті, за 21 рік, команди зіграли лише чотири поєдинки, в яких збірна «трьох левів» не програвала — три перемоги та нічия.

Фаворитами підопічні Гарета Саутгейта були й у звітному поєдинку. Англійці почали поєдинок з позиції сили, і в перші 15 хвилин створили кілька реальних моментів для того, щоб відкрити рахунок. Спочатку після подачі з кутового Стоунз «перевисів» суперників та пробив головою у стійку, а потім Маунт із забійної позиції не поцілив у площину воріт. Утім, «тартанові» також у окопах не відсиджувалися, і як мінімум один момент для взяття воріт мали, коли О'Донелл пробивав зльоту після подачі з лівого флангу, але голкіпер у блискучому стрибку врятував англійців.

Своєрідні гойдалки продовжилися й після перерви. Господарі поля активно насідали, притиснувши суперника до своїх воріт, а шотландці, у свою чергу, за першої нагоди намагалися організувати швидкий випад. У підсумку не вийшло ані в тих, ані в тих — у результаті лише четверта «суха» нічия в багаторічній історії протистояння збірних Англії та Шотландії.

Турнірне становище: 1. Чехія — 4 очка (різниця м'ячів — 3:1); 2. Англія — 4 (1:0); 3. Хорватія — 1 (1:2); 4. Шотландія — 1 (0:2).

У третьому турі в групі D у вівторок, 22 червня, зіграють (обидва матчі — о 22:00): Чехія — Англія та Хорватія — Шотландія.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ловрен розбив обличчя Шику, але Хорватія не змогла обіграти Чехію.

фото uefa.com

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