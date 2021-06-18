Віце-чемпіони світу хорвати у кривавому поєдинку не змогли обіграти Чехію: відеоогляд матчу Євро-2020

У п'ятницю, 18 червня, програма 2-го туру в групі D відкрилася матчем між віце-чемпіонами світу Хорватією та Чехією.

Євро-2020. Група D. 2-й тур

Хорватія — Чехія — 1:1

Голи: Перішич (47) — Шик (37, з пенальті).

Зазнавши мінімальної поразки у стартовому турі від Англії (0:1), «картаті» поставили себе у скрутне становище. З огляду на, що Чехія несподівано легко обіграла Шотландію в Глазго (2:0), підопічним Златко Даліча необхідно було грати виключно на перемогу, щоб розраховувати, як мінімум, на друге місце за підсумками швидкоплинного групового турніру.

Ось тільки в першому таймі хорвати не награли на те, щоб повести в рахунку. Більше того, незадовго до перерви «привезли» гол у свої ворота. Після подачі до штрафного майданчика Ловрен необережно зіграв руками у верховій боротьбі, заїхавши ліктем в обличчя Шику, й арбітр призначив пенальті. До «точки» підійшов сам постраждалий (незважаючи на те, що у форварда текла кров, іспанський рефері Дель Серро не відправив його за поле зупинити кровотечу) та реалізував пенальті — 0:1.

До слова, як повідомляє Gracenote Live, збірна Чехії/ Чехословаччини реалізувала свої останні 24 удари з пенальті (включаючи серії післяматчевих пенальті) на чемпіонатах Європи після того, як не забила перший 11-метровий у 1960 році.

Утім, ледве розпочався другий тайм, як «картаті» відігралися. Перішич, отримавши передачу на лівому фланзі, увірвався до штрафного майданчика й точно пробив у дальній кут — 1:1. Примітно, що півзахисник «Інтера», забивши 29-й м'яч у футболці національної команди, став першим хорватом, кому вдалося відзначитися на чотирьох великих турнірах — Іван забивав на ЧС-2014, ЧЄ 2016, ЧС-2018 та ЧЄ-2020.

До кінця матчу моменти були біля обох воріт, але голів глядачі більше не побачили. Нічийний результат більше влаштував Чехію, яка забезпечила собі вихід до плей-оф, а ось Хорватії ще доведеться поборотися за своє «місце під сонцем» в останньому турі проти Шотландії.

Також у рамках 2-го туру в групі D пройде британське дербі — на лондонському «Уемблі» зійдуться збірні Англії та Шотландії.

Турнірне становище: 1. Чехія — 4 очки (2 матчі); 2. Англія — 3 (1); 3. Хорватія — 1 (2); 4. Шотландія — 0 (1).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Швеція завдяки пенальті вирвала перемогу у Словаччини в матчі Євро-2020.

Фото uefa.com

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