Ледь не збожеволів: футбольний коментатор захопився красунею на трибунах та заспівав

Футбол — це не лише забиті м'ячі зіркових форвардів та запаморочливі сейви воротарів. Футболісти дуже часто у своїх коментарях відзначають, що грають для своїх уболівальників. А коли ці шанувальниці ще й красиві, так взагалі можна з глузду з'їхати.

У подібну ситуацію потрапив арабський коментатор, який працював на матчі групового етапу Євро-2020 між збірними Росії та Фінляндії (1:0), що проходив у Санкт-Петербурзі. В один із моментів камера зупинилася на прекрасній уболівальниці. Коментатор захопився дівчиною, яка потрапила в кадр, зітхнув та… почав співати.

Відзначимо, що стадіон у Санкт-Петербурзі вже прийняв чотири матчі Євро-2020. Попереду — ще два поєдинки групової стадії та один чвертьфінал. Так що коментатори, особливо з арабських країн, ще неодноразово будуть потрапляти в подібні незручні ситуації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній віце-президент ФІФА росіянин В'ячеслав Колосков «болісно» відреагував на хіт про Путіна під час матчу Євро-2020.

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