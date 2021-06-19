Усик зняв боксерські рукавички та став у футбольні ворота: конфузу уникнути не вдалося

Непереможний український боксер Олександр Усик, який чекає остаточного рішення по бою за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF з британцем Ентоні Джошуа, намагається приділяти багато часу своїм дітям, незважаючи на зайнятість.

Зокрема, спортсмен вирушив на футбольне тренування з синами Кирилом та Михайлом. «Ми на лютому заряді їдемо перемагати. Будемо грати з дуже серйозними хлопцями», — зазначив боксер, одягнений у футболку київського «Динамо».

Щоправда, на ділі все виявилося куди складніше. Перемогти не вдалося — ставши у ворота, Олександр пропустив гол від хлопчика, який по зросту ледь дотягує до пояса високого боксера.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик на залізничних рейках обурив працівників «Укрзалізниці».

Фото зі сторінки Олександра Усика в Instagram

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