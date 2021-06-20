Гол Левандовські позбавив Іспанію перемоги над Польщею: відеоогляд матчу Євро-2020

У суботу, 19 червня, матчем у Севільї між Іспанією та Польщею в рамках групи Е завершилася ігрова програма 2-го туру групового етапу Євро-2020.

Євро-2020. Група Е. 2-й тур

Іспанія — Польща — 1:1

Голи: Мората (25) — Левандовські (54).

На 58-й хвилині Морено (Іспанія) не реалізував пенальті.

Для обох команд поєдинки першого туру в групі склалися невдало. Іспанці, маючи колосальну перевагу по ходу гри, не змогли обіграти міцних шведів (0:0), а поляки і взагалі несподівано програли словакам (1:2), граючи в меншості з середини другого тайму.

Традиційно з домінування Червоної фурії почався і звітний поєдинок. Ось тільки перший небезпечний момент створила Польща, коли Кліх пробив з-за меж штрафного, але м'яч пролетів трохи вище поперечини.

Але відкрити рахунок усе ж вдалося іспанцям, причому сталася доволі рідкісна, як для матчів, на яких використовується система VAR, ситуація. Мората з лінії воротарського майданчика в один дотик замкнув простріл Морено, але секундою пізніше асистент арбітра підняв прапорець, зафіксувавши офсайд у іспанського форварда. Не минуло й хвилини, як італієць Орсато поміняв рішення свого помічника та все ж зарахував гол Червоної фурії — 1:0.

До слова, як пише твіттер-аккаунт OptaJose, нападник «Ювентуса» забив чотири з останніх п'яти голів Червоної фурії на чемпіонатах Європи. Це другий показник в історії збірної Іспанії на чемпіонатах Європи — більше (п'ять голів) лише в активі Фернандо Торреса.

Трохи згодом прекрасний шанс подвоїти перевагу своєї команди був у Морено, але форвард «Вільяреала» трохи не влучив у площину воріт, виконуючи штрафний удар із 20 метрів. Утім, на перерву команди могли піти й за нічийного рахунку, якби трохи вдалішим був Свідерські — але м'яч після його потужного дальнього удару лише струсонув стійку, а Левандовські, який зіграв на добиванні, нехитро пробив у голкіпера.

Утім, на початку другого тайму нападник «Баварії» виправився, вдало замкнувши навіс Юзвяка з правого флангу — 1:1. Таким чином, Роберт відзначився як мінімум одним забитим м'ячем на трьох останніх чемпіонатах Європи (в 2012-му, 2016-му й тепер 2020-му), що раніше вдавалося лише португальцю Кріштіану Роналду.

Не минуло й кількох хвилин, як підопічні Луїса Енріке заробили пенальті. Захисник поляків наступив на ногу Морено у власному штрафному майданчику, і арбітр після перегляду повтору призначив 11-метровий. Виконувати пенальті взявся сам постраждалий, але з «точки» поцілив у стійку, а Мората на добиванні не зміг доправити м'яча у ворота.

Форвард «Вільярреала» став уже п'ятим футболістом, слідом за македонцем Аліоскі, українцем Малиновським, валійцем Бейлом та данцем Хойб'єргом, кому не вдалося реалізувати пенальті. І це ще не зіграно навіть половину матчів на турнірі…

У підсумку поляки вистояли, а футболіст Кадри Кацпер Козловські, який вийшов на заміну на 55-й хвилині матчу, встановив рекорд чемпіонатів Європи, ставши наймолодшим гравцем в історії фінальних турнірів. На момент проведення поєдинку півзахиснику «Погоні» було 17 років та 246 днів, і він перевершив на 103 дні досягнення англійця Беллінгема, встановлене кількома днями раніше.

Турнірне становище: 1. Швеція — 4 очки (різниця м'ячів — 1:0); 2. Словаччина — 3 (2:2); 3. Іспанія — 2 (1:1); 4. Польща — 1 (2:3).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Швеція завдяки пенальті здобула першу перемогу на Євро-2020.

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