Футбольна фортуна повернула нам борг: Зеленський відреагував на історичний вихід збірної України до плей-оф Євро-2020

Після виходу збірної України з футболу до плей-оф, президент Зеленський привітав футболістів й зазначив, що «футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою».

«У наших хлопців з'являється шанс довести, що весь цей час ми просто розминалися. І я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли. Віримо в вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!» — написав президент у соцмережі.

Зеленський уточнив, що навіть якщо нашим футболістам і трохи пощастило, то це везіння заслужене («жовто-сині» в 1/8 фіналу зіграють проти Швеції).

Нагадаємо, після поразки в грі з Австрією головний тренер збірної Андрій Шевченко розкритикував своїх гравців.

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