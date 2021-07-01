Вболівальників з України не пустять на матч збірної в Римі: посольство виступило з роз'ясненням

Поїздки в Італію для громадян країн групи «Е», до яких відноситься і Україна, перебувають під забороною. Про це напередодні футбольного матчу Євро-2020 між Україною та Англією повідомляє посольство в Італії.

«Відвідати Італію громадяни зазначеної групи можуть тільки з таких підстав (з обов'язковим наданням підтверджуючих документів): робота; навчання; лікування; повернення на постійне місце проживання; обставини, пов'язані з необхідністю надання невідкладної медичної допомоги «, — йдеться в повідомленні.

Винятки надаються в двох випадках:

1. Повторний в'їзд/виїзд до Італії громадянам Італії/ЄС/Шенгенської зони та членам їх сімей, а також особам, які мають довгострокові статус резидента та членам їх сімей в разі перебування (транзиту) за останні 14 днів з країн блоку «Е» (в відповідно до Директиви 2004/38/EC).

2. Можливість в'їзду в Італію з країн групи «E» для осіб, котрі мають підтверджені стабільні відносини (навіть якщо вони не проживають спільно) з громадянами Італії/ЄС/Шенгенської зони або фізичними особами, що проживають в Італії на законних підставах.

Але обов'язкова умова при перетині кордону — 10-денна самоізоляція. А наявність квитків на матч не є підставою для в'їзду в країну.

Також умови перетину кордону з Італією для уболівальників з України вказані на офіційному сайті UEFA.

Нагадаємо, «ФАКТИ» повідомили, де можна буде подивитися онлайн матч Англія — Україна.

Фото: УАФ

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