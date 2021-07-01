У четвер, 1 липня, чинний чемпіон України, київське «Динамо», проведе перший спаринг на тренувальному зборі в Швейцарії. Суперником підопічних Мірчі Луческу стане 20-разовий чемпіон країни — «Базель».

Раніше команди двічі перетиналися між собою на тренувальних зборах, обмінявшись перемогами. У січні 2013-го сильнішими виявилися динамівці — 1:0, а в січні 2015-го успіх уже був на боці швейцарців — 3:2.

Додамо, що якщо для «біло-синіх» майбутній контрольний матч стане першим у рамках підготовки до нового сезону, то «Базель» уже провів один спаринг, поступившись «Туну» — 2:3.

За трансляцією поєдинку в прямому ефірі (початок — о 20:00 за київським часом) стежте на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що на швейцарському зборі у підопічних Мірчі Луческу заплановано ще три спаринги проти швейцарських команд. 3 липня «біло-сині» зіграють із «Лозанною», 7-го поміряються силами з «Люцерном» та 10-го битимуться з «Серветтом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі діагноз та терміни відновлення форварда «Динамо» Артема Бесєдіна.

Фото ФК «Динамо»

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