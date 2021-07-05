Красуня-українка Магучих із рекордом тріумфувала на етапі «Діамантової ліги» в Стокгольмі

19-річна Ярослава Магучих із Дніпра, яка влаштувала стрибки в океан на краю Європи, завоювала «золото» на п'ятому етапі «Діамантової ліги», що проходив у шведському Стокгольмі.

Наша співвітчизниця показала найкращий результат сезону в світі, подолавши планку на висоті 2,03 метри, та залишила позаду себе двох австралійок — Ніколу Макдермотт (2,01 м.) та Елеанор Паттерсон (1,96 м.).

«Дуже рада, адже 2,03 м — це найкращий результат поточного сезону. Я також спробувала взяти 2,07 та була близька до того, щоб подолати й цю висоту. Перед Олімпійськими іграми у мене буде ще один старт — молодіжний чемпіонат Європи. Думаю, зможу знову спробувати 2,07. Я в очікуванні Токіо-2020, до нього лише місяць. Змагання будуть цікавими, адже у більшості дівчат результат 2 метри й вище. Сподіваюся, що зможу виграти медаль, адже всі спортсмени бажають на Олімпіаді одного й того ж», — зазначила після змагань Магучіх.

Ще дві наші співвітчизниці завоювали «бронзу». Марина Бех-Романчук повторила свій найкращий результат у сезоні, «полетівши» на 6,79 м., але все одно відстала від Івани Шпанович із Сербії та німкені Маланки Міхамбо. А Анна Рижикова стала третьою в забігу на 400 метрів із бар'єрами, з результатом 52,96 сек. оновивши національний рекорд України, який тримався з 2004 року.

«До цього часу не вірю, що мені вдалося встановити національний рекорд, це було дуже несподівано для мене. Був дуже крутий забіг, сильна конкуренція. Це сприяло такому високому результату. Так, я знала, що готова бігти за особистим рекордом, але щоб настільки… Дякую всім, хто за мене вболівав, хто підтримував. Це дуже круто. Зараз я їду додому, буду тренуватися та готуватися до Олімпійських ігор. Хочеться спокою після цих стартів. Будемо аналізувати з тренером біг, дивитися, де ще можна щось виправити. Помилки є, але я сподіваюся, що зможу показати результат сильніший», — поділилася своїми емоціями Рижикова після змагань.

Відзначимо, що наступний етап «Діамантової ліги» пройде 9 липня в Монако.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи в польському Торуні.

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