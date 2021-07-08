Син легенди боксу здобув 19-ту перемогу в кар'єрі: відео жорсткого нокауту

26-річний Тім Цзю (19 перемог, 15 з них — нокаутом, жодної поразки), син колишнього абсолютного чемпіона світу Кості Цзю, продовжив свою переможну серію в професійній кар'єрі.

Боксер, який виступає під прапором Австралії, мав битися зі своїм співвітчизником Майклом Зерафою, але бій був скасований у зв'язку з травмою ребра у суперника. В результаті Тіму в екстреному порядку знайшли нового опонента в особі американця Стіва Спарка (12 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки).

З першого раунду поєдинок проходив під диктовку Цзю, який ударами в корпус двічі відправляв суперника в нокдаун, і в підсумку в третьому раунді рефері зупинив бій, присудивши Цзю-молодшому перемогу технічним нокаутом.

Примітно, що перед початком третього раунду секундант американця випадково перекинув відро з льодом на ринг, і у боксера з'явилася додаткова хвилина, щоб перевести подих. Але ця «хитрість» представника його команди Спарку не допомогла уникнути дострокової поразки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український суперважковаговик Віктор Вихрист битиметься в андеркарті бою Ф'юрі — Уайлдер.

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