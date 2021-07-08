Президента титулованого європейського клубу заарештували: його пов'язують із злочинним угрупуванням

72-річний Луїш Філіпе Вієйра, президент лісабонської «Бенфіки», що продала в донецький «Шахтар» бразильця Педріньо, заарештований у Португалії. Менеджера, який очолює «орлів» із 2003 року, а також його сина Тьягу та бізнес-партнера Хосе Антоніо дос Сантоса звинувачують в ухилянні від сплати податків та відмиванні грошей.

Як стало відомо виданню SOL, правоохоронці провели ряд обшуків у компаніях, пов'язаних з ім'ям Вієйри, в тому числі на стадіоні та в офісі футбольного клубу, вилучивши безліч документів для подальшого розслідування.

Відомо, що ім'я функціонера пов'язують з відомим швейцарським злочинним угрупованням «Монте Бранко», що було ліквідовано у 2011 році, яке протягом тривалого часу сприяло багатьом впливовим людям у Португалії ухилятися від сплати податків та відмивати гроші. Зокрема, повідомляється, що через недобросовісну діяльність Вієйри держава зазнала збитків у сумі до 100 мільйонів євро.

У разі, якщо вина нинішнього президента «орлів» буде доведена, його місце займе екс-партнер Андрія Шевченка по «Мілану» Руй Кошта, який нині є віце-президентом клубу.

Додамо, що Луїш Феліпе Вієйра обіймає посаду президента «Бенфіки» з 2003 року. За цей час «орли» сім разів стали чемпіонами країни, а клубна академія вважається однією з найкращих в Європі.

За 18 років президентства Луїша Філіпе Вієйри "Бенфіка" сім разів стала чемпіоном Португалії

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-президент «Барселони» Жозеп Бартомеу заарештований за звинуваченням у корупції.

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