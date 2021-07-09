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Спорт

Лідер збірної України Малиновський переніс операцію: відомі терміни відновлення

8:27 9 липня 2021
Руслан Малиновський

28-річному півзахиснику італійської «Аталанти» та збірної України Руслану Малиновському було зроблено операцію з усунення давньої проблеми — видалення грижі живота.

Як повідомляє Тuttoatalanta, оперативне втручання пройшло успішно в Мілані. На повне відновлення гравцю буде потрібно від п'яти до семи тижнів. Фото з лікарні опублікувала на своїй сторінці в Instagram дружина футболіста Роксана.

Відзначимо, що Малиновський вирішився на операцію після завершення Євро-2020, де «жовто-сині» дісталися до чвертьфіналу, а сам Руслан провів чотири матчі на турнірі. Також у його активі в минулому сезоні 43 матчі в усіх турнірах за «Аталанту», в яких українець забив 10 м'ячів та віддав 12 результативних передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пданцю Крістіану Еріксену, який пережив клінічну смерть, зробили операцію на серці.

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