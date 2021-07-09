Третій бій між британцем Тайсоном Ф'юрі (30 перемог, 21 з них — нокаутом, 1 нічия) та американцем Деонтеєм Уайлдером (42 перемоги, 41 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия), який став перепоною для об'єднавчого поєдинку «Циганського короля» проти Ентоні Джошуа, зірвався.

Спочатку авторитетний сайт ESPN повідомив про те, що один із членів команди Ф'юрі захворів на коронавірус. Промоутер ірландця Боб Арум поспішив виступити із заявою: «Ми продовжуємо стежити за станом здоров'я Тайсона та його команди. На сьогоднішній день статус майбутнього поєдинку не змінився, і він повинен пройти в озвучену раніше дату».

Але буквально наступного дня агентство AP опублікувало свіжу інформацію, що болячку вже підхопив і сам боксер. А Daily Mail додав, що бій доведеться перенести на жовтень. Таким чином, поєдинок за об'єднання титулів з Ей Джеєм тепер відкладається ще далі.

Нагадаємо, що бій Ф'юрі — Уайлдер повинен був пройти 24 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. А ось найбільш імовірним суперником для Ентоні Джошуа називають українця Олександра Усика — команди боксерів активно ведуть переговори і, за заявами промоутерів, з дня на день мають офіційно оголосити про бій, який повинен відбутися 26 вересня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що промоутер Олександра Усика розповів про особливу умову в контракті на бій з Ентоні Джошуа.

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