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Спорт

Футболіст «Динамо» повів під вінець вагітну красуню

20:02 9 липня 2021
Артем Шабанов із дружиною Юліанною

29-річний захисник київського «Динамо» та збірної України Артем Шабанов розлучився з холостяцьким життям.

Футболіст повів під вінець свою кохану Юліанну, яка чекає від нього дитину. Радісною подією дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що Шабанов виступає за «Динамо» з січня 2018 року, куди перейшов із донецького «Олімпіка». Другу частину минулого сезону футболіст провів на правах оренди в польській «Легії». За підсумками чемпіонатів, що завершилися, захисник став чемпіоном відразу двох країн — України (1 матч в УПЛ) та Польщі (7 матчів у екстраклясі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко показав знімок УЗД своєї майбутньої дитини.

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