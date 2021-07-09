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Спорт

Ястремська обіграла в Німеччині п'ятиразову переможницю турнірів «Великого шолома»: відеоогляд матчу

18:02 9 липня 2021
Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська (38-а позиція у світовому рейтингу WTA), яка переможно повернулася на корт після восьмимісячного відсторонення від тенісу, продовжує успішний виступ у німецькому Гамбурзі.

У чвертьфіналі наша співвітчизниця зустрічалася з досвідченою італійкою Сарою Еррані (108-а), яка за свою кар'єру п'ять разів перемагала на турнірах серії «Великого шолома» в парному розряді.

У першому сеті українка весь час була в ролі наздоганяючої й у підсумку впоралася з нервами, вирвавши перемогу на тай-брейку. У другій партії суперниці влаштували «обмін люб'язностями», по черзі віддаючи гейми на своїх подачах, і тут Даяна також виявилася на коні — в результаті 7:6 (4), 6:4 на користь нашої співвітчизниці.

Додамо, що Ястремська, яка вже гарантувала собі 8 144 долари призових, зіграє у півфіналі з румункою Габріелою Русе (198-а), яка обіграла американку Даніель Роуз Коллінс (48-а) — 6:4, 1:6, 7:5.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна, Ястремська, Костюк та сестри Кіченок виступлять на Олімпіаді в Токіо.

Фото Jimmie 48

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