Ястремська обіграла в Німеччині п'ятиразову переможницю турнірів «Великого шолома»: відеоогляд матчу
Українська тенісистка Даяна Ястремська (38-а позиція у світовому рейтингу WTA), яка переможно повернулася на корт після восьмимісячного відсторонення від тенісу, продовжує успішний виступ у німецькому Гамбурзі.
У чвертьфіналі наша співвітчизниця зустрічалася з досвідченою італійкою Сарою Еррані (108-а), яка за свою кар'єру п'ять разів перемагала на турнірах серії «Великого шолома» в парному розряді.
У першому сеті українка весь час була в ролі наздоганяючої й у підсумку впоралася з нервами, вирвавши перемогу на тай-брейку. У другій партії суперниці влаштували «обмін люб'язностями», по черзі віддаючи гейми на своїх подачах, і тут Даяна також виявилася на коні — в результаті 7:6 (4), 6:4 на користь нашої співвітчизниці.
Semifinal bound!— wta (@WTA) July 9, 2021
@D_Yastremska pulls through a clutch win against Sara Errani, 7−6, 6−4.#HamburgOpen | @hamburgopen pic.twitter.com/FqlEeMae4r
Додамо, що Ястремська, яка вже гарантувала собі 8 144 долари призових, зіграє у півфіналі з румункою Габріелою Русе (198-а), яка обіграла американку Даніель Роуз Коллінс (48-а) — 6:4, 1:6, 7:5.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна, Ястремська, Костюк та сестри Кіченок виступлять на Олімпіаді в Токіо.
Фото Jimmie 48160
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