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Спорт

Світоліна вийшла заміж: в мережі з'явилися перші фото з торжества

19:22 16 липня 2021
Світоліна вийшла заміж: в мережі з&#39;явилися перші фото з торжества

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна, яка займає п'яту сходинку в світовому жіночому рейтингу, вийшла заміж за свого обранця, 15-го номера світового рейтингу Гаеля Монфіса. Церемонія одруження пройшла в Швейцарії.

Перші фото в мережу запостив брат щасливої нареченої Юліан, а також її подружка нареченої Валерія Потлова.

Як видно, Еліна і Гаель вибрали для церемонії наряди в фіолетових тонах, таким же був і весільний букет нареченої.

Нагадаємо, Світоліна публічно зізналася в любові до спорстмена в квітні, а вже через кілька днів 34-річний французький тенісист зробив 26-річній українці пропозицію руки і серця.

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