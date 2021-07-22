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Спорт

Переможець Ліги чемпіонів отримав страшну травму на Олімпіаді: фото не для людей зі слабкими нервами

15:03 22 липня 2021
Дані Себальос

Неприємний епізод стався в матчі 1-го туру групи С футбольного турніру на Олімпіаді-2020 у Токіо між збірними Єгипту та Іспанії.

Наприкінці першого тайму гравець африканської збірної Тахер Мохамед в ігровій ситуації наступив на ногу футболісту Червоної фурії Дані Себальосу, від чого гомілкостоп останнього неприродно вигнувся.

Арбітр переглянув епізод у повторі, але вирішив не вилучати винного єгиптянина, «нагородивши» його лише попередженням. А Себальос, незважаючи на надану першу допомогу, не зміг залишити поле самостійно, та й і подальша участь у турнірі для футболіста під великим питанням.

У підсумку партнери Себальоса, який вигравав у 2018-м Лігу чемпіонів у складі мадридського «Реала» й має у своєму активі 11 матчів за першу збірну Іспанії, так і не змогли «розпечатати» ворота суперника — матч завершився нульовою нічиєю.

Додамо, що в інших поєдинках олімпійського турніру зафіксовані наступні результати: група А — Мексика — Франція — 4:1; група В — Нова Зеландія — Південна Корея — 1:0; група D — Кот-д'Івуар — Саудівська Аравія — 2:1. Згідно з регламентом, із чотирьох груп до чвертьфіналу вийдуть по дві кращі команди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бразильським футболісткам Марті та Формізі підкорилися на Олімпіаді неймовірні досягнення.

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