Українець Рейзлін «заколов» італійця та став бронзовим призером Олімпіади

Скарбничка збірної України на Олімпійських іграх у Токіо поповнилася ще однією нагородою. Слідом за дзюдоїсткою Дар'єю Білодід, яка завоювала «бронзу», володарем аналогічної медалі став наш 36-річний фехтувальник-шпажист Ігор Рейзлін.

На шляху до вирішальних поєдинків наш співвітчизник здолав швейцарця Бенжаміна Штеффена (15:11), його співвітчизника Макса Хайнцера (15:12), а також єгиптянина Мохамеда Ельсайєда (15:13). У півфіналі Ігор зустрічався з французом Рома Канноном, якого вже перемагав на Кубку світу в листопаді 2019-го, але на цей раз, на жаль, сильнішим виявився суперник (10:15).

У втішному поєдинку за «бронзу» наш співвітчизник зустрічався з віце-чемпіоном Ріо-2016 в командній шпазі італійцем Андреа Сантареллі. Сутичка починалася для українця не дуже оптимістично, але поступово Рейзлін вирівняв хід протистояння, а наприкінці зустрічі зробив вирішальний спурт та довів матч до перемоги — 15:12.

Емоції Ігоря Рейзліна після переможного "уколу" зашкалювали

Це перша олімпійська нагорода для 36-річного спортсмена. Раніше в його активі були «срібло» та «бронза» чемпіонату світу-2019 в Будапешті, а також «срібло» чемпіонату Європи-2011 в Лейпцигу.

Додамо, що жінки-фехтувальниці вступлять у боротьбу в понеділок, 26 липня. Зокрема, у змаганнях серед шаблісток змагатиметься наша Ольга Харлан.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що прапороносець України на церемонії відкриття Олімпіади Олена Костевич зупинилася за крок від медалі Ігор.

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