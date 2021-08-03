Похід за «золотом» Беленюка та Насібова: де дивитися онлайн Олімпійські ігри 4 серпня

У середу, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо будуть розіграні 17 комплектів медалей, де наша збірна завоювала сім нагород — дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич й Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна та борчиня Алла Черкасова стали бронзовими призерами, плавець Михайло Романчук здобув «бронзу» на 800-метрівці та «срібло» на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

У 12-й день змагань Україну в плаванні на відкритій воді представить Христина Панчішко, в бігу на 400 метрів з бар'єрами — Анна Рижикова та Вікторія Ткачук (початок фіналу — о 5:30), в артистичному плаванні — дует Анастасії Савчук та Марти Федини (початок фіналу — 13:30), у греко-римській боротьбі — Парвіз Насібов (початок фіналу не раніше 13:40) та Жан Беленюк (не раніше 13:50), у боротьбі — Ірина Коляденко (початок «бронзового» фіналу в 14:55), в метанні легкоатлетичного молота — Михайло Кохан (початок фіналу — о 14:15).

Відзначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» та діджитал-платформі «Суспільне Спорт».

Олімпіада-2020. Токіо

4 серпня (середа)

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 0:30 «UA:Перший»

Змагання Олімпійських ігор 6:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком та Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»

Змагання Олімпійських ігор 11:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним та олімпійською експерткою Ганною Різатдіновою 16:30 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 18:20 (в запису) «UA:Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:40 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 22:00 (в запису) «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна розташовується на 61-му місці в медальному заліку Олімпіади.

Фото НОК України

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