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«Шахтар» — «Генк»: онлайн-відео голів матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

19:03 10 серпня 2021
Шахтар&nbsp;— Генк

У вівторок, 10 серпня, в Києві на НСК «Олімпійський» пройде матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем» та бельгійським «Генк» (початок — о 20:30, арбітр — Іштван Ковач із Румунії). Нагадаємо, перший поєдинок у Бельгії завершився перемогою підопічних Роберто де Дзербі — 2:1.

Раніше гірники 12 разів грали у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. У шести випадках підсумковий успіх святкувала донецька команда, ще в шести далі по турнірній сітці рухався суперник. Для «Генка» це буде третій виступ у третьому кваліфікаційному раунді найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу, і попередні дві спроби виявилися для бельгійського клубу успішними.

Відео голів матчу «Шахтар» — «Генк» у режимі онлайн дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що переможець протистояння між «Шахтарем» та «Генком» зустрінеться у раунді плей-оф із найсильнішим у парі «Спарта» (Прага, Чехія) — «Монако» (Франція).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися матч відбору Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Генк».

Фото ФК «Шахтар»

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