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Спорт

Кінець чуткам: Мессі підписав контракт із «ПСЖ»

18:10 10 серпня 2021
Ліонель Мессі

Епопея з переходом аргентинця Ліонеля Мессі, у якого закінчився контракт із каталонською «Барселоною», до французького «ПСЖ» підійшла до завершення.

Шестиразовий володар «Золотого м'яча», який розплакався на прощальній прес-конференції в «Барселоні», вранці 10 серпня прибув до аеропорту столиці Каталонії, звідки разом із родиною вирушив до Парижу для підписання контракту. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Twitter відомий журналіст Фабріціо Романо.

 

Також раніше перехід Лео до «ПСЖ» підтвердив батько футболіста Хорхе. При цьому на питання журналіста видання La Sexta про те, хто винен у тому, що Ліонель пішов із «Барселони», Мессі-старший лише в серцях кинув: «Запитайте у «Барселони».

В результаті аргентинець підписав із паризьким клубом контракт на два роки з опцією його продовження ще на один сезон. Причому «ПСЖ» доволі оригінально повідомив про прихід зіркового аргентинця.

Додамо, що «Барселона» після втрати Мессі хотіла вивести з обігу 10-й номер, під яким виступав Лео, але керівництво Ла Ліги заборонило робити це й зобов'язало каталонський клуб привласнити «десятку» комусь іншому з команди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стала відома космічна зарплата Мессі в «ПСЖ».

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