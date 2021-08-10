Сенсація від «Шерифа» Вернидуба та гол Яремчука «Спартаку»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 10 серпня, відбулися матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. Третій кваліфікаційний раунд. Матчі-відповіді

10 серпня (вівторок)

«Шахтар» (Україна) — «Генк» (Бельгія) — 2:1 (Траоре, 27, Маркос Антоніо, 76 — Дессер, 90). Перший матч — 2:1.

«Славія» (Чехія) — «Ференцварош» (Угорщина) — 1:0 (Масопуст, 36). На 84-й хвилині вилучений Чівіч («Ференцварош»). Перший матч — 0:2.

Справжнім випробуванням став поєдинок у Празі для «Ференцвароша». Після домашньої перемоги над «Славією» будапештці з українцями Харатіним та Зубковим у складі змогли втримати необхідну перевагу, при цьому кінцівку матчу граючи вдесятьох.

«Шериф» (Молдова) — «Црвена Звезда» (Сербія) — 1:0 (Арболеда, 45+2). Перший матч — 1:1.

Головну сенсацію даної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів створив молдавський «Шериф», яким керує український фахівець Юрій Вернидуб. Тираспільці після виїзної нічиєї з чемпіоном Сербії, бєлградською «Црвеною Звєздою», обіграли суперника на домашній арені й утретє в історії, після 2009-го та 2010-го років, пробилися до раунду плей-оф найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу.

«Мідт'юлланд» (Данія) — ПСВ (Нідерланди) — 0:1 (Брума, 90+3). Перший матч — 0:3.

«Монако» (Франція) — «Спарта» (Чехія) — 3:1 (Мартінш, 50, Головін, 56, Діоп, 81 — Моберг Карлссон, 78). Перший матч — 2:0.

«Монако» і в другій зустрічі легко впорався зі «Спартою», вийшовши на донецький «Шахтар» у наступній стадії. На «гірників» чекає цікаве, але в той же час непросте протистояння.

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «ЧФР Клуж» (Румунія) — 3:1 (Сібачо, 23, 42, Нгамалю, 25 — Омрані, 4). На 63-й хвилині вилучений Пеун («ЧФР Клуж»). Перший матч — 1:1.

«Бенфіка» (Португалія) — «Спартак» (Росія) — 2:0 (Жоао Маріо, 58, Яремчук, 90+2). Перший матч — 2:0.

Лісабонці заявили на повторну гру новачка команди, українського форварда Романа Яремчука. Наш співвітчизник з'явився на полі на 64-й хвилині, і вже в компенсований час забив дебютний м'яч за «орлів», встановивши остаточний рахунок у матчі.

«Легія» (Польща) — «Динамо» (Загреб, Хорватія) — 0:1 (Франьїч, 20). Перший матч — 1:1.

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Мальме» (Швеція) — 1:2 (Морелос, 19 — Чолак, 53, 58). На 45+1-й хвилині вилучений Бонке («Мальме»). Перший матч — 1:2.

Шведський «Мальме», маючи на одного гравця менше з кінця першого тайму та поступаючись у рахунку, зумів вирвати перемогу на виїзді над шотландським «Рейнджерсом», яким керує Стівен Джеррард, та пройти до раунду плей-оф.

«Лудогорець» (Болгарія) — «Олімпіакос» (Греція) — 2:2, серія пенальті — 4:1 (Семеду, 49, у свої ворота, Сотіріу, 57 — М'Віла, 31, Ель-Арабі, 68). На 86-й хвилині вилучений Ба («Олімпіакос»). Перший матч — 1:1.

За команду з Разграда всі 120 хвилин відіграв українець Ігор Пластун. У серії пенальті черга до нашого співвітчизника не дійшла: його партнери бездоганно виконали свої удари, і чемпіон Болгарії відсвяткував перемогу в післяматчевій лотереї — 4:1.

Таким чином, у раунді плей-оф утворилися такі пари: «Монако» — «Шахтар», «Янг Бойз» — «Ференцварош», «Шериф» — «Динамо» Загреб, «Бенфіка» — ПСВ, «Зальцбург» — «Брондбю», «Мальме» — «Лудогорець». Матчі вирішальної стадії кваліфікації пройдуть 17/18 та 24/25 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Колос» програв у серії пенальті «Шахтарю» з Караганди та припинив виступ у Лізі конференцій.

Фото ФК «Шериф»

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